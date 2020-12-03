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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:53:17 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 583 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 778 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 295 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 806 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 583 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 634 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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