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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:22:14 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 128 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 254 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 960 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 528 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 128 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 254 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1446 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 320 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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