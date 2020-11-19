Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 588 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 484 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 480 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 588 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1407 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 807 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.