Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 378 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 297 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 58 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 317 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 791 bin 378 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 297 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 30,43 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,10 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,50 ile linyit santralleri izledi.



Öte yandan, dün 5 bin 85 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 166 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.