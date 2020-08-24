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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:19:14 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 996 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 790 bin 389 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 566 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 347 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 996 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 790 bin 389 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,89 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,53 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,97 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 696 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 304 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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