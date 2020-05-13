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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:03:54 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 685 bin 775 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 684 bin 726 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 392 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 854 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 685 bin 775 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 684 bin 726 olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 185 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 124 bin 840 megavatsaatle akarsu ve 102 bin 872 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 7 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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