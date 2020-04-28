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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

2020-04-28 09:25:34 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 655 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 656 bin 640 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 68 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 100 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 655 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 656 bin 640 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 186 bin 540 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 133 bin 94 megavatsaatle ithal kömür ve 97 bin 401 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 3 bin 554 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 951 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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