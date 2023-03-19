Günlerdir reklamını yapıyorlardı! İzmir'deki etkinliğe 6'lı masadan bir tek Meral Akşener katılmadı
İzmir'de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ndeki Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katılmadı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5. gününde 6’lı masanın temsilcileri bir araya geldi.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıya katılmadı. Akşener'i İP'li Ümit Özlale temsil etti.
Meral Akşener'in katılmama sebebi için bir gerekçe göstermediği toplantıda, 6'lı masanın genel başkanları kürsüye çıkarak konuşma yaptı.
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Kürsüye önce masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı