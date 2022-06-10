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Yerel Günlerdir aranan kadından iyi haber
Yerel

Günlerdir aranan kadından iyi haber

Çanakkale'de günlerdir aranan 41 yaşındaki kadın sağ bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 08:47:00 -
Günlerdir aranan kadından iyi haber

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan boşanma aşamasındaki köy muhtarı ile eşi için başlatılan arama çalışması kapsamında kayıp İlknur K. (41), Şerbetli köyünde bulundu.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa (51) ile eşi İlknur K'nin yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine önceki gün başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve drone ile havadan arama yapıyor.

Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerini de tarıyor.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyünde bir evde jandarma tarafından bulundu.

Sağlık ekiplerince burada ilk kontrolleri yapılan kadın, daha sonra Çan Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlknur K, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülecek.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'yi arama çalışmaları sürüyor.

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