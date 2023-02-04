Günler öncesinden uyarılan Ankara kara hazırlıksız yakalandı!
Ankara'da yaşanan kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler yoğun yağışla birlikte kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun kar yağışı, başkent Ankaralılara zor anlar yaşattı.
Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sebebi ile trafik altüst oldu.
Araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı!
Kayganlaşan zeminde ilerlemekte zorluk yaşayan sürücülerin görüntüsü kameralara yansıdı.
Uzmanların günden öncesinde uyardığı Ankara'nın kara hazırlıksız yakalanması tepkilere sebep oldu.