  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 05:37:38 -
Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokağı'nda bir süredir park halinde bulunan kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede aracın tümünü saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

Kamyonetin sahibi Dursun Kaplan, aracın yanmaya başladığını komşuların haber vermesi üzerine öğrendiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı