  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsadaki bu 3 hisse para basmaya başladı! Fiyatları füze gibi fırladı

Hamas sözleri olay oldu! İsrailli askeri uzmandan bomba itiraflar

Nuri Şahin eğer doğru söylüyorsa skandal! TFF’den İsrail Futbol Federasyonu ile ortak karar

Bu kadarı hiç beklenmiyordu! Türkiye'ye 220 otel açacaklar... Yanlış duymadınız tamı tamına 220 otel

Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an

Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Mete Yarar canlı yayında bas bas bağırdı: 2 gün petrol vermeyin, sonra olacakları görün

Fatih Erbakan’dan bomba teklif! Yer yerinden oynayacak! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

İşte torba yasada gelecek çözümler! Fahiş fiyat uyanıkları ve stokçular şimdi yandı
Yerel Güngören'de otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Yerel

Güngören'de otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 04:00:00 -
Güngören'de otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Güngören'de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta bulunan 2 kişi ve diğer araçtaki 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 01.30 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gün boyu aralıklarla süren yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halindeki 34 ZU 0499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 LD 4075 plakalı araca arkadan çarptı. İddiaya göre o esnada park halindeki aracın içerisinde 2 kişi bulunuyordu. Çarpmanın etkisiyle 34 ZU 0499 plakalı aracın motor kısmından önce duman daha sonra alevler yükselmeye başladı.

Olay yerinin yakınında bulunan bir şantiyede çalışan işçiler sesi duyarak olay yerine geldiklerinde aracın yanmaya başladığını gördü. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan işçiler yanan araca yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle ön kısmı paramparça olan aracın içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 araçta bulunan toplam 6 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü. Edinilen bilgiye göre 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinin yakınında bulunan bir şantiyede çalışan ve sesi duyup geldiklerini belirten Rıdvan Elinç, "Biz belediyenin çalışanlarıyız. Şiddetli bir ses gelince direkt buraya koştuk. Arabalarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten direkt 112'yi aradım. Öndeki araçta 3 arkadakinde de ya 3 ya 4 kişi vardı tam emin değilim. İleride bir araba vardı onlarla beraber onun ileride tekeri mi patladı tam bilmiyorum ama onlar da buraya gelince sayı karıştı. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu" dedi.

Sürücünün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağcılar'da zincirleme kaza! 9 yaralı
Bağcılar'da zincirleme kaza! 9 yaralı

Yerel

Bağcılar'da zincirleme kaza! 9 yaralı

Alanya'da trafik kazası: 4 yaralı
Alanya'da trafik kazası: 4 yaralı

Yerel

Alanya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da korkunç kaza: 5 ölü, 5 yaralı
Konya'da korkunç kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Gündem

Konya'da korkunç kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23