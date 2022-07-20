Güngören sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Güngören sular kaçta gelir? İstanbul Göngören'de arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Güngören'de su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Tozkoparan sular kaçta gelecek?
İstanbul’un Güngören ilçesinde 20 Temmuz Çarşamba sabahı 09.57’de su kesintisi başladı. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle çalışmalar sürüyor. Tozkoparan, Abdurrahman Nafiz Gürman mahallelerinde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.
Güngören sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 17:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.