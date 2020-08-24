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Ekonomi Güneydoğu'nun bakliyat ve hububat ihracatında artış sürüyor
Ekonomi

Güneydoğu'nun bakliyat ve hububat ihracatında artış sürüyor

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,1'lik artışla 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:20:11 -
Güneydoğu'nun bakliyat ve hububat ihracatında artış sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörde ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,1'lik artışla 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Altunkaya, yönetim kurulu üyeleriyle telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün sektörleri olumsuz etkilediğini, birçok sektörün ihracatında da gerilemelerin olduğunu ifade etti.

Hububat-bakliyat sektörünün bu anlamda krizin başladığı andan itibaren kısa bir süre içerisinde kendisini toparladığını anlatan Altunkaya, "Temmuz döneminde sektörümüz, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,1 artışla 209 milyon 185 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,1'lik artışla 1 milyar 238 milyon 98 bin dolarlık ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ocak-temmuz döneminde toplam 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Altunkaya, ülke bazlı ihracatta birinci sırayı 405 milyon 587 bin dolarla Irak, ikinci sırayı 82 milyon 116 bin dolarla Venezuela, üçüncü sırayı ise 81 milyon 779 bin dolarla Cibuti'nin aldığını kaydetti.

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