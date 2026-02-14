Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferleri peş peşe iptal edildi!

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, hafta sonu ve hafta başı ulaşım planlarını altüst etti. Dev dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşım şirketleri güvenlik gerekçesiyle kontak kapattı.

Gestaş AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; Güney Marmara Adalar hattında 15 Şubat Pazar günü Erdek’ten saat 19.30 ve Marmara’dan saat 21.00 kalkışlı seferler yapılamayacak.

Kısıtlamalar 16 Şubat Pazartesi gününe de sarktı. Haftanın ilk gününde Avşa’dan saat 06.00, Ekinlik’ten saat 06.20, Marmara’dan saat 07.00 ve Balıklı’dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin tamamı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, Erdek’ten saat 11.00’de yapılacak seferin şimdilik tarifeye uygun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sadece Adalar hattı değil, ana hatlar da fırtınadan nasibini aldı.

Marmara Ro-Ro işletmesi, 15 Şubat’ta Tekirdağ-Saraylar-Erdek (16.00) ve Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek (17.00) seferlerinin yanı sıra akşam saatlerindeki tüm dönüş seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Marmara ve Avşa limanlarından kalkacak tüm seferlerin durdurulduğunu belirterek yolcuları güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.