  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor! DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi! Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’ Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar İhtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı Ramazan bereketi Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!
Yerel Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferleri peş peşe iptal edildi!
Yerel

Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferleri peş peşe iptal edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Marmara'da fırtına engeli: Feribot seferleri peş peşe iptal edildi!

Güney Marmara ve Adalar hattında beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Gestaş ve Marmara Ro-Ro, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Erdek, Marmara, Avşa ve Tekirdağ hatlarında planlanan çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, hafta sonu ve hafta başı ulaşım planlarını altüst etti. Dev dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşım şirketleri güvenlik gerekçesiyle kontak kapattı.

Gestaş AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; Güney Marmara Adalar hattında 15 Şubat Pazar günü Erdek’ten saat 19.30 ve Marmara’dan saat 21.00 kalkışlı seferler yapılamayacak.

Kısıtlamalar 16 Şubat Pazartesi gününe de sarktı. Haftanın ilk gününde Avşa’dan saat 06.00, Ekinlik’ten saat 06.20, Marmara’dan saat 07.00 ve Balıklı’dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin tamamı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, Erdek’ten saat 11.00’de yapılacak seferin şimdilik tarifeye uygun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sadece Adalar hattı değil, ana hatlar da fırtınadan nasibini aldı.

Marmara Ro-Ro işletmesi, 15 Şubat’ta Tekirdağ-Saraylar-Erdek (16.00) ve Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek (17.00) seferlerinin yanı sıra akşam saatlerindeki tüm dönüş seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Marmara ve Avşa limanlarından kalkacak tüm seferlerin durdurulduğunu belirterek yolcuları güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

 

 

Filipinler'de feribot faciası: 359 kişiyle denize gömüldü
Filipinler'de feribot faciası: 359 kişiyle denize gömüldü

Dünya

Filipinler'de feribot faciası: 359 kişiyle denize gömüldü

İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda
İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda

Gündem

İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda

Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!
Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!

Gündem

Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!

Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu
Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu

Yaşam

Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23