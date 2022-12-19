Güney Koreliler bir-iki yaş gençleşiyor! Şok eden karar: duyurdular!

Ulusal Meclis olarak adlandırılan Güney Kore parlamentosu, yaşın doğum tarihine göre verildiği uluslararası yaş sayma sisteminin kullanılmasını gerektiren yasa tasarısını kabul etti. Değişiklik Haziran 2023'te yürürlüğe girecek.

Güney Kore'de halihazırda üç ayrı yaş hesaplama sistemi kullanıyor:

Kore yaş sistemi: İnsan (anne karnındaki 9 aylık gelişmesi dikkate alınarak) doğumda 1 yaşında kabul edilir ve her yılbaşında yaşı bir yıl daha artar. Buna göre Aralık 2020'de doğan bebek şu sıra 3 yaşında olur.

Yılbaşı doğum günü sistemi: Doğduğunuzda 0 yaşında sayılırsınız ve yılbaşında yaşınıza bir yıl eklersiniz. Buna göre Aralık 2020'de doğan bebek, iki yeni yıl kutlaması görüp geçirdiği için şimdi 2 yaşında olacaktır.

Uluslararası doğum günü sistemi: Her yıl doğduğunuz tarihte bir yaş daha yaşlanıyorsunuz. Aralık 2020'de doğan herkes şu anda 1 yaşında (veya teknik olarak 16 aylık) olur.

Çoğu vatandaş, bir kişinin doğar doğmaz 1 yaşında olduğu ve her yılbaşında bir yaş daha aldığı 'Kore yaşı' sistemine uyuyor. Bu durumda 31 Aralık'ta doğan bebek, ertesi gün 2 yaşında sayılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bu yılın başındaki seçim kampanyasında, 'gereksiz sosyal-ekonomik maliyet ve kargaşa yarattığını' söyleyerek, ülkenin yaş sayma sistemlerini birleştirme sözü vermişti.

Yoon, değişikliğin parlamentodan geçmesinin ardından, "Ülkemizin tüm yurttaşları hazirandan itibaren 1 ya da 2 yaş gençleşecek" dedi.

Kuzey Kore ise küresel standardı 1980'lerde kabul etmişti.

Güney Kore'de bugünden değişikliğin yürürlüğe gireceği haziran ayına dek, yeni doğan bebekler kağıt üzerinde geleneksel 'Kore yaşı' sistemine dahil olabilecek.

Halk memnun

Her ne kadar Güney Koreliler genelde 'Kore yaşına' göre yaş alsa da, çoğu, bir kişinin doğduğu gün sıfır olduğu ve her doğum gününde bir yıl kazandığı daha yaygın kullanılan sisteme geçişi destekler görünüyor.

Hükümet Mevzuatı Bakanlığı'nın eylül ayında yaptığı ankette, Güney Korelilerin yüzde 80'inden fazlası, yaş sayma sisteminin birleştirilmesini destekledi. Yüzde 86'sı günlük hayatlarında doğum tarihi yaşını temel alacaklarını söyledi.

Değişiklik sayesinde imzalanan sözleşmelerde yaş sistemiyle ilgili yasal anlaşmazlıkları önlenecek, genellikle Güney Kore'deki yaşı küresel standartlar tarafından tanınmayan vatandaşların işleri kolaylaşacak.

Doğu Asya ülkelerinin çoğu geleneksel yaş sayma sistemini rafa kaldırmış olsa da, henüz bunu yapmayanlar da var, Çin, Japonya, Vietnam gibi. Örneğin, itibari yaş sistemini kullanan Çin'de, bir kişi doğduğu gün 1 yaşında kabul edilir ve Ay takvimine göre her yeni yılda bir yaş daha alır.