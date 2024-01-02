Güney Koreli teknoloji devi LG: yeni, şık 4K projeksiyon cihazı için kararı resmen çıktı! 'CineBeam Qube' Yüz binlerce insanı şoke etti

Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz günlerde yeni lazer projeksiyon cihazı CineBeam Qube'u tanıttı. HU710PB model koduna sahip cihaz, minimalist görünümü ve yapısıyla epey dikkat çekiyor. Sadece 1,4 kilogram ağırlığa sahip cihaz 13,5 santimetre yüksekliğe ve sekiz santimetre genişliğe sahip. Kıyas yapmak açısından, iPhone 15 Pro akıllı telefon modelinin yaklaşık 15 santimetre yüksekliğe sahip olduğunu belirtmiş olalım. Bununla birlikte cihazda henüz adedi belli olmayan HDMI eARC ve USB-C girişleri ile 3W gücünde dahili mono hoparlör bulunuyor. LG'nin ifadesine göre projeksiyon cihazı, 120 inç boyuta kadar 4K çözünürlük desteği sunabiliyor ve minimum 1,2 metre uzaklıktan çalışabiliyor. Ayrıca elinizde rahatlıkla gezdirmenize olanak tanıyan bir de kulbu bulunuyor.

Öte yandan bu ufak tefek projektörün bazı belirgin dezavantajları da var. Örneğin ürünün maksimum parlalık seviyesi 500 ANSI lümen. Yine karşılaştıracak olursak, Xgimi Horizon Pro modelinin 2200 ANSI lümen parlaklığı var. Bu da demek oluyor ki, cihaz HDR10 teknolojisini destekliyor olsa da zifiri karanlık odalar haricinde günümüz HDR televizyonlarının çıktığı parlaklığa asla çıkamıyor. Yazılım tarafında LG'nin webOS işletim sistemini kullanan cihaz, kendisine ait bir yazılımla çalışıyor olsa da Google TV ya da Apple tvOS kadar çok özellik barındırmıyor.

Fakat siz küçük, rafine ve kullanışlı bir ürün arıyorsanız saymış olduğumuz bu dezavantajların neredeyse hiçbir önemi kalmıyor. Zira cihaz, bulunduğu ortamın tespitini yapıp objelerin üzerine görüntü aktarabiliyor. iOS ve Android işletim sistemli telefonlardan kablosuz görüntü aktarımına da destek veren Qube, bu pratik yetenekleri sayesinde pek çok ana akım kullanıcıyı kendisine çekeceğe benziyor.

ign sitesinden yer alan bilgide: LG henüz cihazın fiyatını ya da çıkış tarihini açıklamadı, ayrıca ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını da bilmiyoruz. LG'nin diğer projeksiyon cihazlarında gördüğümüz AirPlay 2 ve akıllı ses kontrolü gibi özelliklerin de yine CineBeam Qube'da yer alıp almayacağı muamma.