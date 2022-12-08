Güney Kore'den flaş sahte kimlikle sızma uyarısı! Açıklama: Kuzey Korelilere dikkat

Balistik füze denemeleriyle gerilimi tırmandıran Kuzey Kore’ye karşı Güney Kore’den beklenmedik bir hamle geldi. Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programına yönelik bir gelir kaynağını kesmek için harekete geçildi.

SIZMA UYARISI

Dışişleri Bakanlığı ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı, işletmeleri kazandıkları parayı Pyongyang'ın nükleer ve füze programını desteklemek için kullanan ve sahte kimliklerle iş başvurusu yaparak şirketlere sızan Kuzey Koreli bilgi teknolojisi sektörü çalışanlarını işe almamaları konusunda uyardı. İşletmelere yönelik tavsiye niteliğindeki raporda "Kuzey Kore'nin dünyanın dört bir yanına binlerce bilgi teknolojisi personeli gönderdiği" ifade edilirken, "Gruplar halinde yaşayan Kuzey Koreli mühendislerin şirketler tarafından yazılım ve mobil uygulamalar geliştirmeleri için işe alındığı" kaydedildi.

YASADIŞI YOLLARDAN KİMLİK BELGESİ ELDE EDİYORLAR

Kuzey Koreli çalışanların birçoğunun, yasadışı yollardan elde edilmiş sürücü belgeleri ya da bilgisayar ortamında hazırlanmış sahte kimlikleri kullanarak başka ülke vatandaşı gibi iş başvurusu yaptığına dikkat çekilirken, bu yolla kazanılan paranın büyük bölümünün ise Pyongyang'ın nükleer ve füze programına destek olarak gittiği uyarısı yapıldı. Güney Kore hükümeti, işletmeleri ayrıntılı özgeçmiş incelemesi ve kimlik kontrolü prosedürlerini sıkılaştırmaya çağırdı.

HEDEF DÖVİZ AÇIĞINI KAPATMAK

ABD hükümeti bu yılın mayıs ayında Kuzey Koreli bilgi teknolojisi çalışanları hakkında benzer bir uyarı yayınlamıştı. Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle döviz sıkıntısı çeken Kuzey Kore'nin, dünyanın dört tarafına gönderdiği personelden topladığı dövizleri nükleer ve füze programını fonlamada kullandığı gündeme gelmişti.