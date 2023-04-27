Güney Kore’den Elon Musk’a yatırım çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 6 günlük ABD ziyareti çerçevesinde başkent Washington DC’de SpaceX uzay şirketinin sahibi ABD’li milyarder Elon Musk ile görüştü. Güney Kore resmi haber ajansı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşme talebinin Musk’tan geldiği ifade edilerek Yoon’un Musk’a Güney Kore’nin Tesla fabrikası kurulması için ideal bir ülke olduğunu söylediği kaydedildi. Yoon’un Musk’a ayrıca ülkeye yatırım yapması halinde vergi indirimi uygulamayı da teklif ettiği belirtildi.

Elon Musk ise Güney Kore'nin Tesla fabrikası kurulması için en iyi ülkelerden biri olduğunu ve yakın zamanda Güney Kore’yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Washington ziyareti çerçevesinde dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti.