Elon Musk Ay'da fabiraka kuracak

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri, şirket içindeki organizasyonel dönüşüm oldu. Elon Musk, hızlı büyüyen şirketlerin yapısının değişmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bazı çalışanlarla yolların ayrıldığını doğruladı.

Kurucu ekipten isimleri de kapsayan ayrılıklar, xAI’ın agresif yeniden yapılandırma sürecine girdiğine işaret ediyor.

DÖRT ANA EKİPLİ YENİ MODEL

xAI artık dört temel ekip üzerinden yapılandırılıyor:

Grok Ekibi – Grok sohbet robotu, sesli komut ve genişletilmiş etkileşim özellikleri

Kodlama Sistemleri Ekibi – Uygulamanın yazılım altyapısı

Imagine Ekibi – Imagine video üretim aracı.

Macrohard Ekibi – Genel amaçlı AI simülasyon ve modelleme projesi.

Macrohard projesinin başındaki Toby Pohlen, sistemin “bir bilgisayarın yapabileceği her şeyi yapabildiğini” belirtti. Bu ifade, xAI’ın dar görev otomasyonundan çıkarak genel amaçlı dijital sistem tasarımına yöneldiğini gösteriyor.

IMAGINE: GÜNDE 50 MİLYON VİDEO

Şirket verilerine göre Imagine aracı:

Günde 50 milyon video üretiyor.

Son 30 günde 6 milyardan fazla görüntü oluşturdu.

Bu rakamlar, üretken yapay zekanın ölçeklenme hızını gösteriyor. Ancak aynı dönemde X platformunda yayılan yapay zeka üretimi açık içerikler, içerik denetimi ve etik sınırlar konusunda soru işaretleri yarattı.

X’İN GELİR PERFORMANSI

X’in ürün müdürü Nikita Bier’e göre platformun aboneliklerden elde ettiği yıllık yinelenen gelir 1 milyar doları aştı. Özellikle tatil dönemindeki pazarlama faaliyetleri bu artışta etkili oldu.

Bu veri, Musk’ın X’i reklam bağımlılığından çıkarıp abonelik temelli modele kaydırma stratejisinin kısmen sonuç verdiğini gösteriyor.

UZAY TABANLI VERİ MERKEZİ VİZYONU

Sunumun en iddialı kısmı, uzayda konumlandırılmış veri merkezleri fikriydi. Musk, yapay zekanın ölçeklenmesinin uzun vadede uzay altyapısına bağlı olduğunu savundu.

Öne çıkan unsurlar:

Ay yüzeyinde AI uydu üretim fabrikası.

Ay tabanlı kütle sürücüsü (mass driver).

Sürekli ve yüksek yoğunluklu güneş enerjisi kullanımı.

Soğutma sınırlarının aşılması.

Bu vizyon, geleneksel kara tabanlı veri merkezlerinin enerji ve ısı yönetimi kısıtlarını aşmayı hedefliyor. Musk’a göre, “AI’ı gerçekten ölçeklemenin tek yolu uzun vadede uzaydan geçiyor.”

STRATEJİK OKUMA

xAI’ın yol haritası üç katmanlı bir stratejiye işaret ediyor:

Kısa Vadeli: Grok ve Imagine gibi kitlesel ürünlerin büyümesi.

Orta Vadeli: Macrohard ile genel amaçlı sistem modelleme.

Uzun Vadeli: Uzay tabanlı, gezegenler arası AI altyapısı.

Bu yaklaşım, xAI’ı klasik bir AI girişiminden çıkarıp dikey entegrasyonlu bir teknoloji ekosistemine dönüştürme hedefini yansıtıyor.

