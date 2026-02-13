Şiddetli yağış nedeniyle bir ilimizde okullar 1 gün tatil edildi

  • İSTANBUL
Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karar, muhtemel sel ve ulaşım riskleri nedeniyle alındı.

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

