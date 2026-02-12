  • İSTANBUL
Gündem CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün yapılan meclis toplantısında etrafa küfür saçan, “O… Ç…” diye bağıran CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’a AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’dan çok sert tepki geldi.

 

Küfürbaz CHP'li

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün yapılan meclis toplantısında Körfez ilçesinden CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun’un AK Partili üyelere yönelik ağza alınmayacak küfürleri damga vurdu. Grup Başkanvekilinin kadın olduğu bir ortamda “O.Ç.”, “A.K.”, “İ..” diye bağıran Uygun’a AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’dan çok sert tepki geldi. Okudan, Uygun’un istifasını da istedi.

Milletin Meclisine yakışmayan, her sözünde hakaret ve iftira olan bu pis ağızı, tıpkı videoda gözüken CHP’li hanımefendiler gibi, CHP’nin yetkili tüm organları kapatmaya davet ediyoruz.
İstifa et Erkan Uygun! Ne bu şehre, ne de milletin meclisine yalışmıyorsun. Yazıklar olsun sana!!”

hasel

CHP,battıkça BATIYOR.O kadar çirkin söylemleri var ki;neredeyse milletin anasını SATIYOR.Bütün konuşmalarına da yalanı KATIYOR.

Hayda herkes sokakta

Anne babasını temsil eder. Küfreden temsil ettiği atasının genini belirtir.
