CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün yapılan meclis toplantısında etrafa küfür saçan, “O… Ç…” diye bağıran CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’a AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’dan çok sert tepki geldi.

Küfürbaz CHP'li

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün yapılan meclis toplantısında Körfez ilçesinden CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun’un AK Partili üyelere yönelik ağza alınmayacak küfürleri damga vurdu. Grup Başkanvekilinin kadın olduğu bir ortamda “O.Ç.”, “A.K.”, “İ..” diye bağıran Uygun’a AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’dan çok sert tepki geldi. Okudan, Uygun’un istifasını da istedi.

Milletin Meclisine yakışmayan, her sözünde hakaret ve iftira olan bu pis ağızı, tıpkı videoda gözüken CHP’li hanımefendiler gibi, CHP’nin yetkili tüm organları kapatmaya davet ediyoruz.

İstifa et Erkan Uygun! Ne bu şehre, ne de milletin meclisine yalışmıyorsun. Yazıklar olsun sana!!”