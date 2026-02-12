  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Vucic'ten çok konuşulacak Erdoğan itirafı: Tozun ortadan kalkmasını bekliyor Türk silahı Koral'ın beynini allak bullak ettiği Rafale savaş uçaklarına onay çıktı! 114 tane geliyor Yeni petrol ve doğalgaz rezervlerine ulaşıldı! Çıkaramayınca enerji devleri bölgeye geliyor Mobbing skandalına tokat gibi hamle geldi Arda Güler'den... Hocasından büyük ayıp... Epstein skandalı Kraliçe Elizabeth'e uzandı! Herkes şaştı kaldı: Ünal Aysal Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? Açıkladı Çil keklikler görüntülendi! Eksi 25 derecede şehir merkezine indiler İki kritik petrol sahasını Türkiye'ye teslim etmişlerdi! Libya'dan MİT duyurusu geldi Karda fazla hava tehlikesi: Lastik basıncı hayat kurtarır
Medya
5
Yeniakit Publisher
'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp salıverilen sözde komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu belli oldu.

1
#1
Foto - 'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi içinde yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

#2
Foto - 'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajında yasaklı madde ve sigara kullanmadığını ifade ederek şunları belirtmişti:

#3
Foto - 'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı.

#4
Foto - 'Sigara bile içmedim' diyordu! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"
Gündem

Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milli iradenin tecelligahı olması gerekirken, muhalefetin barbarlık ve kaba kuvvet sahnelerine tanıklık..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı konferansta toplumun dindarlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23