O ilimizde eğitime ara!

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından Mersin’de bazı ilçelerde taşımalı eğitim bir gün ara verildi.

Mersin’de beklenen kuvvetli yağış günlük yaşamı etkilemeye başladı. Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

 

İlçe protokollerinden alınan bilgiye göre, kentte ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

 

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

