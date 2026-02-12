  • İSTANBUL
Gündem CHP’liler paralı Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor! Esenyurt Belediyesi yüzlerce eve ücretsiz yemek ulaştırıyor
Gündem

CHP’liler paralı Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor! Esenyurt Belediyesi yüzlerce eve ücretsiz yemek ulaştırıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’liler paralı Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor! Esenyurt Belediyesi yüzlerce eve ücretsiz yemek ulaştırıyor

CHP’liler paralı yemek çıkan Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor ama, Esenyurt Belediyesi her gün yüzlerce eve sessiz sedasız ücretsiz yemek dağıtıyor.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yılda yapa yapa neredeyse gözle görünür tek hizmeti olan paralı Kent Lokantası, parayla sattığı yemeğin reklamını milyonlar harcayarak yaparken; Esenyurt Belediyesi, her gün evlere sessizce yemek dağıtımı yapıyor.

YÜZLERCE EVE YEMEK DAĞITILIYOR

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, görevi devralır almaz çalışma koşulları ve üretim kapasitesini iyileştirdiği belediyenin yemek fabrikasında üretilen yemekleri her gün sessizce yüzlerce eve, üstelik ücretsiz ulaştırılmasını sağladı.

CHP’li belediyelerin aksine, Esenyurt Belediyesi’nde reklam yok, gösteriş yok. Sadece halkına yürekten dokunan bir belediyecilik anlayışı var. Yemeklerin yapıldığı tesisi gezen ve çalışanları ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, yardımların ulaştırılmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

