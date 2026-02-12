İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’i Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Vučić’i külliyenin giriş kapısında karşılayan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

14 gün sonra (26 Şubat) 72 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi programıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile Kahire’de bir araya gelen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Ankara’da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de İstanbul’da görüştü.

Önceki hafta ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dönemde Ürdün Kralı II. Abdullah ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’ya ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan’ın hem bölgesel hem de küresel başlıklarda yürüttüğü diplomasi trafiği baş döndürüyor.

PEŞ PEŞE KRİTİK TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin yanı sıra telefon diplomasisini de aktif şekilde sürdürüyor.

Erdoğan 5 Ocak 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–BAE ilişkileri detaylı olarak ele alınırken, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi, Yemen ve Somali gibi bölgesel meseleler kapsamlı şekilde konuşuldu. Erdoğan, 6 Ocak 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. İki lider ikili ilişkiler, savunma sanayii işbirliği, ticaret ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

22 ve 30 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeşkiyan ile yapılan telefon görüşmesinde Türkiye–İran ilişkileri ile bölgesel güvenlik konuları ve Ankara’nın arabuluculuk rolü gibi stratejik başlıklar ele alındı. 18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son durum ve siyasi gündemi değerlendirdi. Taraflar barış süreci ve istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye–Brezilya ilişkileri ve bölgesel/güvenlik meseleleri kapsamlı biçimde değerlendirildi.