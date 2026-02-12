VGM'den açıklama geldi! İşte Ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek yerler

Vakıf geleneğinin yardımlaşma ve dayanışma anlayışını yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor.

Vatandaş aynı sofrada buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuracak. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği verecek. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Bursa’nın yanı sıra Yalova, Sakarya ve Bilecik’te belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek organizasyonlarla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşturulacak.

Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan iftar noktaları ise şöyle, "Bursa Şehir Hastanesi Acil Polikliniği yanı iftar çadırı, Bursa Emir Sultan Hamamı, Bursa Yıldırım Belediyesi Çınarönü Kapalı Spor salonu, Yalova Abdülhamid Han Camii toplantı salonu, Sakarya Serdivan Belediyesi düğün salonu, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi düğün salonu, Bilecik Kayıboyu Camii toplantı salonu" olmak üzere belirlenen noktalarda Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri verileceği bildirildi.