  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim! Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı Onbinlerce Filistinli işçi etkilenmişti! Gaspçı İsrail'e 9 milyar dolarlık dava İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi Başından sonuna kadar kokuşmuş ülke! İsrail ordusunu bu kez bahis skandalı vurdu Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı? Merkez Bankası rezervlerinde "altın" etkisi: Rekor serisinin ardından 10 milyar dolarlık teknik düzeltme! Vance’ın Kafkasya ziyaretiyle bölgesel hamleler hızlandı ABD kapı aşındırıyor! Zeydan Karalar hakkında şok iddia! Ver rüşveti al paranı Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
İSLAM VGM'den açıklama geldi! İşte Ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek yerler
İSLAM

VGM'den açıklama geldi! İşte Ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek yerler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
VGM'den açıklama geldi! İşte Ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek yerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar organizasyonları düzenleyecek.

Vakıf geleneğinin yardımlaşma ve dayanışma anlayışını yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor.

 

Vatandaş aynı sofrada buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuracak. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

 

Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmayı sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl da "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği verecek. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Bursa’nın yanı sıra Yalova, Sakarya ve Bilecik’te belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek organizasyonlarla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşturulacak.

 

Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan iftar noktaları ise şöyle, "Bursa Şehir Hastanesi Acil Polikliniği yanı iftar çadırı, Bursa Emir Sultan Hamamı, Bursa Yıldırım Belediyesi Çınarönü Kapalı Spor salonu, Yalova Abdülhamid Han Camii toplantı salonu, Sakarya Serdivan Belediyesi düğün salonu, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi düğün salonu, Bilecik Kayıboyu Camii toplantı salonu" olmak üzere belirlenen noktalarda Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri verileceği bildirildi.

Hemen Alo 174’yü arayın! Ramazan kolilerinde bu tuzağa dikkat
Hemen Alo 174’yü arayın! Ramazan kolilerinde bu tuzağa dikkat

Yaşam

Hemen Alo 174’yü arayın! Ramazan kolilerinde bu tuzağa dikkat

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat

‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ MEB'den tüm okullarda ramazan talimatı
‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ MEB'den tüm okullarda ramazan talimatı

İSLAM

‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ MEB'den tüm okullarda ramazan talimatı

İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam
İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam

Gündem

İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23