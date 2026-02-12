Büyük tehlike ucuz atlatıldı! Metro inşaatı sırasında yol çöktü
Çin’in Şanghay kentinde metro inşaatı sırasında meydana gelen yol çökmesi paniğe neden oldu. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Çin Şanghay’da metro hattı çalışmalarının sürdüğü bir noktada yol aniden çöktü.
Su sızıntısı sebep oldu
Minhang bölgesinde, Qixin ve Li'an caddelerinin kesişim noktasındaki Jiamin metro hattı şantiyesinde, kazı çalışmaları sırasında yaşanan su sızıntısı yolun çökmesine neden oldu. Yetkililer tarafından teknik bir hata sonucu oluştuğu belirtilen olayda, can kaybı yaşanmadığı ve bölgenin trafiğe kapatılarak güvenlik çemberine alındığı bildirildi.
Görüntülerde, asfaltın saniyeler içinde çöktüğü ve şantiye alanındaki bazı yapıların oluşan çukura düştüğü görüldü.