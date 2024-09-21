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Dünya Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler
Dünya

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler

Yeniakit Publisher
2024-09-21 19:42:00 - 2024-09-21 19:53:56
Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı! Dünyaya böyle servis ettiler!

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Çekya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Plzen kentinde Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.

İkili, burada nükleer enerji şirketleri Doosan Skoda Power ve JS Skoda'nın merkezlerini ziyaret etti. Taraflar arasında nükleer enerji işbirliğini içeren bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore merkezli nükleer enerji firması Korea Hydro&Nuclear Power Co. (KHNP), Çekya'nın Dukovany bölgesinde bulunan nükleer santrale ilave nükleer reaktörler inşa edilmesinde Çekyalı firmalarla ortak çalışacak.

Ayrıca reaktörlerin inşası, işletme kısmı, bakımı ve yakıt yönetimi konuları gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Yoon, buradaki konuşmasında, 'Yeni nükleer reaktörler Güney Kore ve Çekya tarafından birlikte inşa edilecek. Güney Kore hükümeti nükleer enerji anlaşmalarının sadakatle uygulanmasına tam destek verecektir.' ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin nükleer enerji santralleri inşası ve işletmesi konusunda 50 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğunu belirten Yoon, ülkenin nükleer reaktörleri zamanında inşa etme konusunda 'güçlü bir sicile' sahip olduğunu kaydetti.

Yoon, bu nükleer anlaşmanın, Çekya ve Güney Kore arasındaki ilişkileri daha kapsamlı hale getirdiğini ifade etti.

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