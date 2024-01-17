Güney Kore o gemileri kara listeye aldı!
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore gemileriyle "rafine petrol ve kömür kaçakçılığı" yaparak bu ülkeye kaynak sağladıkları gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uygulandığını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Bakanlığın açıklamasında yaptırımların, Kuzey Kore'ye "nükleer ve füze programlarında kullanılan yasa dışı kaynak ve finansman sağlanmasından caydırma" amacıyla uygulandığı bildirildi.
Kuzey Kore gemilerine "rafine petrol ve kömür aktararak kaçakçılık yaptıkları" gerekçesiyle 11 geminin yaptırım kapsamına alındığı bildirilen açıklamada, bu kapsamda 3 firmanın yanı sıra Kuzey Koreli 2 kişinin de yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Güney Kore'nin 2016'dan bu yana ilk kez gemilere "bağımsız yaptırım" uyguladığı ifade edildi.
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