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Güney Kore Lideri Moon Japonya’yı uyardı: “Kısıtlamalar ekonominize zarar verebilir”

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, Tokyo’nun ihracat kısıtlamalarının Japonya’ya ekonomik zarar verebileceği konusunda uyardı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:53
Güney Kore Lideri Moon Japonya’yı uyardı: “Kısıtlamalar ekonominize zarar verebilir”

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, Tokyo’nun ihracat kısıtlamalarının Japonya’ya ekonomik zarar verebileceği konusunda uyardı.


Japonya’nın 4 Temmuz’da Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasına, Güney Lideri Moon Jae-in’den yanıt geldi. II. Dünya Savaşı sırasında bir Japon şirketi için çalışmaya zorlandıklarını söyleyen Güney Korelilerin tazminat talepleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerginliklere atıfta bulunan Moon, Japonya’nın tarih ile ilgili ihtilafları ekonomik meselelerle ilişkilendirdiğini belirtti. Bu durumun akıllıca olmadığını söyleyen Moon, eylemin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu vurguladı.



“Tek taraflı hamle”


Japonya’nın kararını ’sürpriz’ olarak niteleyen Moon, Japonya’nın söz konusu hamleyi diplomatik çabalar veya istişareler olmadan tek taraflı olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Tokyo’nun ihracat kısıtlamalarının Japonya’ya ekonomik zarar verebileceği konusunda da uyaran Moon, Güney Koreli firmalardan gerekli malzemeler için tedarik zincirlerini çeşitlendirmelerini ya da üretimi yerelleştirmelerini isteyeceğini söyledi.


İhracatı kısıtlanan malzemelerin Kuzey Kore’ye ulaştığı iddiasının kendilerine iletildiğini kaydeden Moon, bunu hükümetlerine yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi. Moon, Seul’un, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uygulamak ve Kore Yarımadası’na barış getirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:53
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