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Dünya Güney Kore: Kuzey Kore'nin denize füze fırlattı!
Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore'nin denize füze fırlattı!

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 10:44:00 -
Güney Kore: Kuzey Kore'nin denize füze fırlattı!

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini açıkladı.

Denize füze fırlatıldı

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart’ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart’ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

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