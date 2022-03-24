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Dünya Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi
Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze atmasının ardından karadan, denizden ve havadan füzeler fırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:48:00 -
Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin denize tanımlanamayan bir füze attığı bildirildi.

Fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini açıkladı.

Güney Kore füzelerle karşılık verdi

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugünkü kıtalar arası balistik füze denemesine karadan, havadan ve denizden füzelerle yanıt verildiğini açıkladı.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayan açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart'ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

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