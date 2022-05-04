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Dünya Güney Kore hükümeti, 6G için tarih verdi
Dünya

Güney Kore hükümeti, 6G için tarih verdi

Güney Kore hükümeti, 6G'nin 2030'a kadar ticarileştirilmesini hedeflediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 05:02:00 -
Güney Kore hükümeti, 6G için tarih verdi

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak Güney Kore, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Güney Kore hükümeti, 5G ağlarının yerini alacak olan altıncı nesil (6G) mobil teknolojilerin geliştirilmesi için yeni stratejisini açıkladı.

Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında ticarileştirilmesi beklenen 6G teknolojisinin 2026 yılına kadar prototipinin geliştirilmesini planlıyor.

Henüz beklenen seviyede değil

Her ne kadar ülkeler 6G için çalışmalara hız verse de henüz bu teknoloji beklenen seviyelere gelmiş değil.

Örneğin Samsung'un geliştirdiği 15 metrelik veri iletim mesafesi LG ile şimdilik sadece 100 metreye çıkabildi.

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