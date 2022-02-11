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Dünya Güney Kıbrıs'tan provokasyon! Papazlara silah...
Dünya

Güney Kıbrıs'tan provokasyon! Papazlara silah...

Avrupa'nın desteğini alarak şımaran ve gerilimi artırmak için elinden geleni yapan Güney Kıbrıs yönetimi, şimdi de papazlara silahlı eğitim vererek kendince aba altından sopa gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 07:28:00 -
Güney Kıbrıs'tan provokasyon! Papazlara silah...

Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de gerilim üreten ülkelerden biri olan Güney Kıbrıs’ta yeni bir skandal ortaya çıktı. KKTC’ye yönelik provokatif adımlarına son vermeyen Rum yönetiminin son olarak papazları silahlandırdığı ve askeri eğitim verdiği ortaya çıktı.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre Rum Ulusal Muhafız güçlerinin, Güney Kıbrıs’ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdiği belirtildi.

Yayınlanan kayıtlarda, Ortodoks papazlardan birinin, askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar tatbikat sahasına yakın bölgede bulunan bir kilisede de ödül verildiği belirtildi.

Görüntüler, Rumların Kıbrıs’ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Yeni Şafak

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