Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!

"Siyasi pusulamız net!"

Konuşmasında sözde "İsrail yanlısı" veya "Rejim aparatı" gibi yaftalamaları reddeden soydaşımız, Güney Azerbaycan Türklerinin duruşunu şu sözlerle haykırdı:

"Bizim duruşumuz nettir! Bizim siyasi yönümüz, siyasi kıblemiz, siyasi pusulamız; Ankara-Bakü-Tebriz’dir! Bazılarının kulağı sağır, gözleri de görmüyor olabilir ama biz birlikte güçlüyüz."

Batı'nın "Kravatlı Faşist" oyunu!

İran’daki mollaların Pan-farsist ve Türk düşmanı politikalarını eleştiren soydaşımız, Batı'nın "molla rejimini devirip yerine kendi uşaklarını getirme" planına da dikkat çekti. Şah döneminin Türk düşmanlığını hatırlatarak, bugün de aynı kirli oyunun sergilendiğini belirtti:

"Bugün sadece molla elbisesine bürünmüş Pan-farsistleri, Türk düşmanlarını hakimiyetten düşürüp, yerine kravatlı Fars faşistlerini getirmek istiyorlar. Batı'nın, İsrail'in uşaklığını yapan Rıza Pehlevi’ye bakın! Sabah akşam İsrail’de, Amerika’da... Bunlar oradan bütçe alıyorlar."

"Sınırlarımızda teröristan oluşmasına izin vermeyiz!"

Bölgedeki jeopolitik oyunlara da değinen konuşmacı, Batı’nın Türkiye ile Güney Azerbaycan sınırlarını "kürtleştirme" ve bir terör koridoru oluşturma çabalarına karşı uyardı:

"Batı, İsrail ve Fransa istiyor ki Türkiye ile Güney Azerbaycan sınırları kürtleştirilsin. Bizim Kürt insanıyla bir sorunumuz yoktur, biz kafatasçı değiliz ama coğrafyamızda bir 'teröristan' kurmak isteyenlerle de sohbetimiz olmaz! Onlarla ancak savaş meydanında konuşuruz."