  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!
Gündem

Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran ve Batı destekli odakların Güney Azerbaycan Türkleri üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına tokat gibi cevap geldi! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoda, Güney Azerbaycan Türklerinin safının ne İsrail ne de İran rejimi olduğu, asıl istikametin "Turan Birliği" olduğu vurgulandı.

"Siyasi pusulamız net!"

Konuşmasında sözde "İsrail yanlısı" veya "Rejim aparatı" gibi yaftalamaları reddeden soydaşımız, Güney Azerbaycan Türklerinin duruşunu şu sözlerle haykırdı:

"Bizim duruşumuz nettir! Bizim siyasi yönümüz, siyasi kıblemiz, siyasi pusulamız; Ankara-Bakü-Tebriz’dir! Bazılarının kulağı sağır, gözleri de görmüyor olabilir ama biz birlikte güçlüyüz."

Batı'nın "Kravatlı Faşist" oyunu!

İran’daki mollaların Pan-farsist ve Türk düşmanı politikalarını eleştiren soydaşımız, Batı'nın "molla rejimini devirip yerine kendi uşaklarını getirme" planına da dikkat çekti. Şah döneminin Türk düşmanlığını hatırlatarak, bugün de aynı kirli oyunun sergilendiğini belirtti:

"Bugün sadece molla elbisesine bürünmüş Pan-farsistleri, Türk düşmanlarını hakimiyetten düşürüp, yerine kravatlı Fars faşistlerini getirmek istiyorlar. Batı'nın, İsrail'in uşaklığını yapan Rıza Pehlevi’ye bakın! Sabah akşam İsrail’de, Amerika’da... Bunlar oradan bütçe alıyorlar."

"Sınırlarımızda teröristan oluşmasına izin vermeyiz!"

Bölgedeki jeopolitik oyunlara da değinen konuşmacı, Batı’nın Türkiye ile Güney Azerbaycan sınırlarını "kürtleştirme" ve bir terör koridoru oluşturma çabalarına karşı uyardı:

"Batı, İsrail ve Fransa istiyor ki Türkiye ile Güney Azerbaycan sınırları kürtleştirilsin. Bizim Kürt insanıyla bir sorunumuz yoktur, biz kafatasçı değiliz ama coğrafyamızda bir 'teröristan' kurmak isteyenlerle de sohbetimiz olmaz! Onlarla ancak savaş meydanında konuşuruz."

İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı
İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı

Dünya

İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar!
Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar!

Gündem

Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İranlı kadim millet vatandaşlarına sesleniyorum. Ne ABD ne Soykırımcı Katil İsrail terör devleti kendilerinden başka hiçbir ülkenin refah ve mutluluğunu istemez. Dünya malı dünyada kalır. ABD ve AB ülkelerinin kısıtlamaları nedeniyle ülkenizin içine düşürüldüğü ekonomik krizleri bahane ederek ülkenizi perişan etmeyin, gerekirse kuru ekmek yiyin, başkalarına eyvallah etmeyin, sizi sizden fazla seven asla olamaz. Birlikteliğinizin kıymetini bilin, şer odaklarının kışkırtıcı eylemlerine kulak asmayın devletimize ve dolayısıyla yöneticilerinize sahip çıkın,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23