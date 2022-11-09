Güney Amerika ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye ile tarihi bir anlaşmaya imza attık

Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara Türk dizilerinin Paraguay’da çok sevildiğini belirterek, “Benim de şahsi olarak takip ettiğim Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi var” dedi.

Paraguay Turizm Bakanı Afara, resmi ziyarette bulunduğu Türkiye’de İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunun altını çizen Afara, “Türkiye’ye 5 günlük resmi ziyaretimizdeyiz şu anda. İstanbul, Kapadokya ve Ankara’da gerçekleştirdik. Bugün de tarihi bir imza attık. Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı ile karşılıklı Turizm Mutabakat Zaptı imzaladık. İki ülke arasındaki tecrübe değişimi yaşanacaktır. Özellikle turizm alanında tecrübeli olan Türkiye gibi bir ülkeyle tecrübe değişimi paylaşımı anlaşmasını imzalamaktan ve burada olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Gelecekte iki ülke arasında sürdürülebilir turizm beklediklerini ifade eden Bakan Afara, ‘yeşil turizm’ konusunda Paraguay’ın ciddi girişimlerinin olduğunu belirtti.

“Fatmagül’ün suçu ne?’ dizisini takip ediyorum”

Paraguay’da Türk dizilerinin ve filmlerinin yoğun ilgi gördüğünden bahseden Afara şunları söyledi:

“Özellikle sabah öğle akşam Türk dizilerinin, filmlerinin payı çok büyük. Biz Paraguay’da çok ciddi derecede Türk film ve dizilerini takip ediyoruz. Benim de şahsi olarak takip ettiğim Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi var. Ancak eşimin dizi izlediği gibi ben izleyemiyorum çünkü vakit konusunda sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Türk dizilerinin bir kültürü tanıtmak anlamında da çok etkin rol oynadığını düşünüyoruz. Her zaman Türkiye’yi tanımaktan mutluyuz.”

“Türk dili öğrenmeye talep bizi mutlu ediyor”

Afara, Paraguay’da Türkçe öğrenmek isteyen birçok kişinin olduğunu vurgulayarak, “Son dönemde büyükelçilikler aracılığıyla açılan 120 kapasiteli kursa bin 500 kişi başvurdu. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

“Sivas’a gidemedim ama tekrar dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor”

Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olduğu söylenilen ve 280- 316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas’ın mezarını ziyaret etme şansını bulamadıklarını bildiren Afara, “Tekrar dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Buradaki turistlik aktivitelerin ciddi derecede bize de yol gösterdiğini düşünüyoruz. Sadece kültürel ve dini anlamda değil macera anlamında, kış turizmi anlamında, kültür turizmi anlamında çok ciddi derecede aksiyonlar mevcut. Bundan dolayı da tekrardan döneceğiz Türkiye’ye. Döndüğümüzde de farklı şehirleri ziyaret etme şansını buluruz” diye konuştu.