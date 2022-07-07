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Gündem Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı
Gündem

Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı

Saheed isimli bir hacı adayının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 07:05:00 - 2022-07-07 07:06:00
Güney Afrikalı hacı adayı, 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı

Afrika Fact Zone Twitter hesabından paylaşılan videoda, isminin Saheed olduğunu açıklayan Güney Afrikalı hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıl yolculuk yaptığını belirtti.

Saheed, 30 Ağustos 2018'de memleketi Cape Town'dan çıktığı yolculukta Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Kenya, Sudan ve Mısır'ı yürüyerek geçtikten sonra Filistin'e vardığını, ancak Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması nedeniyle 1 yıldan fazla bir süre Mescid-i Aksa'da kaldığını söyledi.

Sınırların tekrar açılmasının ardından Ürdün üzerinden önce Medine daha sonra da Mekke'ye ulaştığını belirten Saheed, hac vazifesini yerine getirdikten sonra memleketine tekrar yürüyerek dönmeyi planlandığını açıkladı.

Saheed'in zorlu hac yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.

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