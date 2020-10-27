Güney Afrikalı akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerden Fransa'ya sert tepki

İSTANBUL (AA) - Fransa'da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine Güney Afrikalı akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerden sert tepki geldi.



Güney Afrika Cumhuriyeti iktidar partisi milletvekili Muhammed Halid Seyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron gibi bazı Batılı liderlerin İslam'a saldırarak insanlara korku salmayı ve siyasi güç kazanmayı hedeflediklerine dikkati çekti.



Partinin gençlik kolları başkanı da olan Seyid, "Macron, Türkiye gibi ülkelerin kendilerine tehdit oluşturduğu algısı uyandırarak güç toplamaya çalışıyor." dedi.



Çoğunluğun desteğini kaybeden ve aşırı sağın oylarına ihtiyaç duyan Macron'un İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamalarının bağnazlık ve faşizm içerdiğini dile getiren Seyid, "Macron, halkın dikkatini Fransa'nın yaşadığı sorunlardan başka yöne çekmek istiyor." şeklinde konuştu.



- Fransa Afrika'da bir sömürgeci güç



Seyid, Fransa'nın Afrika'da sömürgeci bir güç ve tarihte özellikle Afrika'da her zaman yanlış tarafta olduğunu kaydetti.



Macron'un tasvir ettiği gibi İslam'ın bir krize neden olmadığının altını çizen Seyid, "Emperyalist Batı bir kriz içerisindedir ve özellikle gençler ile kadınlar başta olmak üzere insanlar İslam'a yöneliyor." dedi.



Bostvana Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Muhammed Harun ise Macron’un açıklamalarının nefret suçu olduğunun ve en sert biçimde kınanması gerektiğinin altını çizdi.



Harun, "Macron’un zihinsel tedavi görmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fikirdeyim." ifadelerini kullandı.



Macron’un açıklamalarının İslamofobik olduğunun altını çizen Harun, "Bu açıklamalar ifade özgürlüğü kisvesi altında söylenmiş saçmalıklardır." dedi.



Güney Afrikalı gazeteci Şefik Morton da laik ve demokratik bir devletin sadece bir kişinin değil herkesin şemsiyesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer birçok Avrupalı oryantalist gibi neofaşist düşüncelere sahip Macron ve beraberindekiler yolsuzluğa bulaşmış ve ahlaksız kişilerdir." şeklinde konuştu.



Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.



Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.