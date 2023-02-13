  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Afrika'da şiddetli yağışlar! Ulusal afet durumu ilan edildi
Dünya

Güney Afrika'da şiddetli yağışlar! Ulusal afet durumu ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları dolayısıyla ulusal afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 22:28:00 -
Güney Afrika'da şiddetli yağışlar! Ulusal afet durumu ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları dolayısıyla ulusal afet durumu ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mpumalanga, Doğu Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal ve Limpopo eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının etkisine karşı yoğun ve koordineli mücadele etmek için ulusal afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların La Nina adı verilen küresel hava olayından kaynaklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan sel ve su baskınları ülkenin bazı bölgelerinde maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı.

Güney Afrika'da geçen hafta da elektrik kriziyle mücadele amacıyla ulusal afet durumu ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23