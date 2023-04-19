Güney Afrika ülkesinden petrol zengini Katar ile enerji alanında yeni dönemi! Flaş hamle: İmza attı!

Güney Afrika ülkesi Namibya ile Katar arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Namibya Maden ve Enerji Bakanı Tom Alweendo, Katar Enerji Şirketi yetkilisi Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelerek enerji alanında işbirliği yatırım ve bilgi paylaşımını içeren mutabakat zaptı imzaladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Katar'ı ziyaret eden Namibya Maden ve Enerji Bakanı Tom Alweendo, başkent Doha'da, mevkidaşı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen törenle, iki ülke arasında enerji alanında işbirliği, yatırım ve bilgi paylaşımını içeren mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), halihazırda Namibya açıklarında toplam 28 bin kilometrekare alana sahip üç petrol ve doğal gaz sahasında arama ruhsatına sahip bulunuyor.

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