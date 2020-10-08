  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti

Ülke genelinde virüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:02:41 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1913 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 685 bin 155'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 145 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 248 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1913 artışla 685 bin 155'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 318 bin 514 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 127'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı
Medya

Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı

FOX TV'de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın istifası ile ilgili algı dolu açıklamalar yaptı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay