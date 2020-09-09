Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 640 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 640 bin 441'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 86'ya yükseldiğini aktaran Mkhize, son 24 saatte 1079 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 640 bin 441'e ulaştığını kaydetti.

Mkhize, Kovid-19 vakalarından 567 bin 729'ün ise iyileştiğini ifade etti.



Ülkede bugüne kadar 3 milyon 821 bin 162 test yapıldı.



En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

