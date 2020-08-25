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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti

Son 24 saatte 1677 kişide koronavirüs tespit edildi, 100 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 01:55:37 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 611 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1677 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 159'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 564 bin 65 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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