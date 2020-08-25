Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kâbusu büyüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, ülkede koronavirüs nedeniyle 100 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısı 13 bin 159'a çıktı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 3 milyon 564 bin 65 test gerçekleştirildi. 516 bin 494'ü kişi sağlığına kavuşurken, en çok vaka Gauteng bölgesinde görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla vaka ve ölüm oranına sahip ülke konumunda.