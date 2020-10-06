  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve sınırını İHA'larla koruyacak
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve sınırını İHA'larla koruyacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:31:40 -
Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve sınırını İHA'larla koruyacak

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti, yasa dışı geçişlerin yoğun olduğu Zimbabve sınırını insansız hava araçlarıyla (İHA) koruyacağını açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, iki ülkenin sınır hattındaki tel örgülerin güvenliği sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Mapisa-Nqakula, "Beitbridge sınırının güvenliğine yönelik alınan kararlardan biri teknolojinin daha fazla kullanılmasıdır. Bu noktada insansız hava araçlarından destek alınacak." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Zimbabve arasında bulunan Beitbridge sınırı, bölgenin en önemli ticari geçiş noktaları arasında bulunuyor.

Hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan Beitbridge sınır kapısının kısmi olarak yeniden açılmasına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı
Gündem

S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri Samsun'dan Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar
Gündem

Erdoğan imzaladı! 7 il için flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler kesin korun..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay