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Spor Güneş'ten zehir zemberek sözler
Spor

Güneş'ten zehir zemberek sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-17 03:17:00 -
Güneş'ten zehir zemberek sözler

Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş oyuna sonradan dahil olan N'Koudou ile Muleka hakkındaki pişmanlığını itiraf etti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, oyuna sonradan dahil olan N'Koudou ve Jackson Muleka'yı beğenmediğini dile getirdi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, N'Koudou ve Jackson Muleka'nın kötü oynadığını dile getirerek, "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." dedi.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları;

"Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz. Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. 2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var.

"Demek ki yanlış yapmışız"

"Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz. "
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