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Aktüel Güneş’te Dünya’dan 20 kat büyük delik tespit edildi! Harekete geçtiler...
Aktüel

Güneş’te Dünya’dan 20 kat büyük delik tespit edildi! Harekete geçtiler...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:52:00 -
Güneş’te Dünya’dan 20 kat büyük delik tespit edildi! Harekete geçtiler...

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’in koronasında Dünya’dan 20 kat büyüklüğünde yeni bir delik bulunduğunu duyurdu. Bulunan yeni deliğin Dünya’ya 2 milyon 896 bin kilometre hızla güneş rüzgarları gönderebileceği belirtildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’in koronasında Dünya’dan 20 kat büyüklüğünde yeni bir delik bulunduğunu duyurdu. Bulunan yeni deliğin Dünya’ya 2 milyon 896 bin kilometre hızla güneş rüzgarları gönderebileceği belirtildi.

NASA’da yapılan açıklamaya göre 23 Mart’ta tespit edilen 30 Dünya büyüklüğündeki deliğin ardından aynı hafta içinde Güneş’in yüzerinde ikinci bir devasa delik daha keşfedildi. Yeni keşfedilen koronal deliğin Dünya’ya saatte 2 milyon 896 bin kilometre hızla Güneş rüzgarları göndermesi bekleniyor. Bu rüzgarların Dünya için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.

23 Mart’ta keşfedilen ilk deliğin ardından gökyüzünü Arizona’dan Güney Karolina’ya kadar mor ve yeşil renklerdeki auroraları tetikleyen güneş rüzgarlarını serbest bırakmıştı. İkinci deliğin keşfedilmesiyle birlikte bilim insanları, Cuma günü Dünya'ya ulaşması beklenen rüzgarların elektronik altyapıya zarar vermeyeceği, sadece bazı bölgelerde auroralar (Kuzey ışıkları) oluşturacağını açıkladı.

“KONUMU ÇOK İLGİNÇ”

Koronal delikler genellikle Güneş’in kutup bölgelerinde görülürken ikinci keşfin ekvatorun yakınlarında olması dikkatleri çekti. Londra Üniversitesi Akademisi'nden uzay fiziği profesörü Daniel Verscharen Business Insider’a yaptığı açıklamad, "Koronal deliğin konumu onu çok ilginç kılıyor.Bu koronal delikten bu Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar Dünya'ya hızlı bir rüzgar gelmesini bekliyorum." diye konuştu.
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Yorumlar

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NASA'nın bilim adamları, dünyadaki insanları korkutmaktan başka ne iş yaparlar?, " dünyadan büyük delik, çok hızlı güneş rüzgarı dünyaya eseceğini " belirtiyorlar, yahu bunlar kainatı sahipsiz mi sanıyorlar?, kainatın sahibi bu delikleri gösteriyorsa, bunu felakete dönüştürün diye değil, "bana ve emirlerime itaat ediniz" diyedir, Kainatta daha bilinmeyen çok sırları Kuran-ı Kerim bilgisine sahip bilim, ilim adamları bilirler. İNSANLARI KORKUTMAYI BIRAKIN, ALLAH'A VE RESULÜNE İTAAT DİNİZ, GERİSİ TEFERRUATTIR.
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