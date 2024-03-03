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Yerel Güneşlenen su samurunun sevimli görüntüleri
Yerel

Güneşlenen su samurunun sevimli görüntüleri

Yeniakit Publisher
2024-03-03 14:51:00 -

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak değerlendirilen su samuru, Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü.

Tatlı suları seven ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen su samurunun güneşin altındaki keyifli anları Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaydedilen görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar görüldü.

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