0553 313 94 23

Güneş yanıklarından korunma yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
Güneş yanıklarından korunma yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, yaz sıcakları sebebiyle oluşan güneş yanıklarından korunmada yüksek faktörlü güneş kremleri ve güneş engelleyicilerin önemli olduğunu söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, yaz sıcakları sebebiyle oluşan güneş yanığı hakkında bilgi verdi. Yüksek faktörlü güneş kremleri ve güneş engelleyicilerin güneş yanıklarına karşı koruma sağlamak için önemli olduğunu belirten Oltulu, “Güneş yanıklarına maruz kalıp bunları tedavi etmektense önlem almak çok daha önemlidir. Çünkü güneş yanıkları ciltte oldukça rahatsız edici olduğu gibi aynı zamanda cilt kanserleri için de bir tehlike oluşturur. Eğer güneş yanıkları kişide anormal bir terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de oluşturuyorsa hekime görünmek gerekir. Ayrıca oluşabilecek bir su kaybına bağlı sıvı yetersizliği de vücut için tehlikeli olabilir” dedi.



“Sık sık serin duşlar alın”


Güneş yanığına karşı alınabilecek önlemleri anlatan Oltulu, ”Sık sık serin duşlar alın. Duş sırasında suyun çok hızlı ve sert bir şekilde teninize değmemesine dikkat edin. Sabun, banyo yağları ya da diğer temizleyici maddeleri kullanmaktan kaçının. Çünkü bu tür ürünler cildinizi irrite edecek ve büyük ihtimalle yanıkların durumunu kötüleştirecektir. Eğer cildiniz su toplamışsa duş yerine küvette banyo yapmayı tercih edin çünkü duş ile beraber gelen basınçlı su bunların patlamasına yol açabilir. Güneş yanığı olan bölgelere serin bezlerle kompres yapın ve ihtiyaç duydukça bezleri tekrar ıslatın. Bol, rahat ve pamuktan yapılmış giysiler giyin. Güneş yanığı olan bölgelere içerisinde aloe vera bulunan yatıştırıcı losyonlar uygulayın. Ancak 2 yaşında küçük çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan krem kullanmayın. 12 yaşından küçük çocuklarda da yine doktor tavsiyesi olmadan rektal ya da vajinal bölgede krem kullanmayın. Güneş yanığı hafif ateşe ve baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrınızı hafifletmek için serin ve sessiz bir odada uzanın. Baş ağrısının nedeni susuz kalmanız da olabilir, bu sebeple daha fazla sıvı tüketmek yardımcı olabilir” diye konuştu.



“Vücudun iç ve dış su ihtiyacı karşılanmalı”


Oluşan güneş yanıkları için uygulanacak tedavi hakkında da bilgi veren Oltulu, “Vücudun iç ve dış su ihtiyacı karşılanmalı. Güneş yanıkları nemlendirilmeli. Acı dindirici ilaçlar kullanılmalı. Güneş yanığı kabarcıkları patlatılmamalıdır. Güneş yanıkları için yoğurt kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’in efeleri Cansın’la güçlendi
    1. Büyükşehir’in efeleri Cansın’la..
    2. Suriyeli kız bebeğin üzerine kızgın yağ
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    4. Alaçamspor’un 50 yıl yemeği
    5. Rektör Öztürk’ten Kuzey Kampus’te..
    6. Çaldıran’da 19 bin 952 paket kaçak..
    7. Arsenal, 7 futbolcusuyla yollarını..
    8. Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
    9. Dünya tütünü Bafra’da konuşacak
    10. Siirt’te sulama amaçlı kullanılan..
    11. Güneş yanıklarından korunma yolları
    12. Sungurlu’da ilk arpa hasadı yapıldı
    13. AK Parti’li Eski Bakan Eroğlu Baba..
    14. Bir bota 53 kişi binen ve sürüklenen..
    15. Park halindeki kamyonet alevlere..
    16. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
    17. Kahta’da hayvancılık sorunları masaya..
    18. Nurdağı’nda orman yangını
    19. 5 bin asker, 21 uçak, 200 tank ve..
    20. Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı
    21. Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde..
    22. Eşi ve iki çocuğuyla oturduğu ev kül..
    23. Berfu Cengiz, Özbekistan’da çiftlerde..
    24. İsrailli Bakandan küstah çağrı!..
    25. Fahrettin Koca: Bebek ve çocuk sağlığı..
    26. Takdir ettik Sn. Valimiz Aydın Baruş
    27. Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı:..
    28. Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor
    29. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    30. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim